POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwere räuberische Erpressung in Kiosk in Brake +++ Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 30. Juni 2021, erlangte ein bislang unbekannter Täter durch eine schwere räuberische Erpressung Bargeld in einem Kiosk in der Golzwarder Straße in Brake.

Gegen 22:40 Uhr betrat der Täter den Kiosk und bedrohte die 39-jährige Mitarbeiterin mit einer Waffe. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- circa 20-25 Jahre

- etwa 180 Zentimeter groß

- schlanke Statur

- grüner Kapuzen-Pullover, schwarze Trainingshose

- schwarze Maskierung

- weiße Stofftasche

Nachdem der Täter Bargeld erlangte, verließ er den Kiosk in eine unbekannte Richtung.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Täter oder eventuell mitgeführter Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake, unter der Telefonnummer 04401/935-0, in Verbindung zu setzen.

