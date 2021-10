Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel vom 29.10. bis 31.10.2021

Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Varel -

Gleich zweimal fiel ein 46-jähriger Mann aus Bockhorn beim Führen eines Pkw auf, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Am Donnerstagmittag wurde der Mann als Führer eines Pkw erkannt und bereits am darauffolgenden Freitagmittag geriet er erneut in die Aufmerksamkeit der Polizei. Im Rahmen einer folgenden Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein Urin-Drogenvortest bestätigte die Beeinflussung von Betäubungsmitteln. Gegen den Bockhorner wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen und Fahrens unter Betäubungsmittelbeeinflussung ermittelt.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Varel -

Am Freitagmittag ereignete sich im Einmündungsbereich Dangaster Straße/ Hellmut-Barthel-Straße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 46-jähriger Mann aus Varel leicht verletzt wurde. Eine 57-jährige Frau aus Jade befuhr mit ihrem Pkw BMW die Dangaster Straße aus Rallenbüschen kommend in Richtung Hellmut-Barthel-Straße, in der Absicht nach links abzubiegen und der Dangaster Straße in Richtung Stattmitte zu folgen. Beim Abbiegen übersah sie den Pkw VW des 46-Jährigen, welcher die Dangaster Straße in Richtung Hellmut-Barthel-Straße befuhr. Durch die Kollision zog er sich leichte Verletzungen zu. Aufgrund des entstandenen Sachschadens mussten beide Pkw durch Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht!

Varel -

In der Zeit zwischen Donnerstagabend, 19:30 Uhr bis Freitagnachmittag, 16:00 Uhr wurde ein vor einem Mehrparteienhaus in der Pelzerstraße 2 c geparkter Pkw Opel, Farbe weiß, aus dem Zulassungsbezirk Bochum, vermutlich beim Rangieren beschädigt. Der Opel war rückwärts eingeparkt und wurde vorne rechts am Kotflügel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Ereignisort, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Aufgrund der Spurenlage sucht die Polizei nun nach einem roten Pkw. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Varel -

Am frühen Samstagmorgen bog ein 20-jähriger Mann aus Varel mit einem Pkw Hyundai von der B 437 nach rechts in die Wilhelmshavener Straße ab. In einer sich anschließenden Linkskurve kam der Pkw alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten, die Berme sowie eine Anpflanzung und kam auf der Zuwegung zum Gelände des dortigen Busunternehmens zum Stehen. Ein couragierter Zeuge gewann den Eindruck, dass der junge Mann seine Fahrt fortsetzen wollte und unterband dies. Im Rahmen der Kontaktaufnahme nahm er weiterhin Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers war und alarmierte die Polizei. Aufgrund leichter Verletzungen wurde der Fahrzeugführer einem Krankenhaus zugeführt. Eine Blutentnahme wurde zur Bestimmung der Alkoholbeeinflussung angeordnet. Der Fahrzeugführer, welcher sich fahrerlaubnisrechtlich in der Probezeit befindet, muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Verkehrsunfall mit Pedelec - Zeugen gesucht!

Varel -

Am Samstagvormittag befuhr eine 53-jährige Frau aus Varel mit ihrem Pedelec die Von-Tungeln-Straße in Richtung Moorhausener Weg. Zeitgleich bog ein bislang unbekannter Pkw vom Moorhausener Weg nach links in die Von-Tungeln-Straße ab und missachtete dabei offenbar sein Rechtsfahrgebot. Die Radfahrerin musste bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kam auf feuchter, laubbedeckter Fahrbahn zu Fall. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Ereignisort, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern. Aufgrund des zum Ereigniszeitpunkt geschlossenen Bahnüberganges am Moorhausener Weg befanden sich wartende Verkehrsteilnehmer vor Ort. Zeugen werden daher gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Varel -

Am Samstagnachmittag befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Ortsteil Hohelucht die Jaderberger Straße mit Fahrtrichtung Jaderberg. In Höhe Haus-Nummer 98 kam es nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die Berme auf einer Länge von mehr als zwanzig Metern. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend mit seinem Fahrzeug vom Ereignisort, ohne sich um die entstandene Gefahrenstelle und den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Versuchter Einbruchdiebstahl - Zeugen gesucht!

Varel -

Im Tatzeitraum Freitagabend, 19:30 Uhr, bis Samstagnachmittag, 15:00 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter vermutlich rückseitig auf ein Grundstück an der Danziger Straße, um sich anschließend gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Schuppen zu verschaffen. Diebesgut wurde nach aktuellem Erkenntnisstand nicht erlangt. Zeugenhinweise erbittet sich die Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451-9230.

Hausfriedensbruch

Zetel -

Nachdem ein 21-jähriger Mann aus Jever und dessen 21-jähriger aus Sande stammender Freund in den frühen Sonntagmorgenstunden im Eingangsbereich der Zeteler Discothek aufgrund ihrer erheblichen Alkoholisierung durch den Sicherheitsdienst abgewiesen wurden, wollten sie sich mit dieser Abfuhr offenbar nicht zufriedengeben und überwanden die Umzäunung des Außenbereiches. Dabei zogen sie sich offenbar Verletzungen zu. Im Inneren der Discothek angekommen, wurden sie vom gleichen Türsteher erkannt, der sie zuvor abgewiesen hatte und erneut der Diskothek verwiesen. Die beiden Männer müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs verantworten.

Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht!

Varel -

Im Zeitraum von Samstagabend, 19:00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 09:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen auf dem öffentlichen Parkplatz der Düsternstraße geparkten Pkw Mercedes rundherum. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

