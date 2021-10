Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: 7-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montagvormittag, gegen 11:30 Uhr, wollte ein 7-Jähriger aus Gladbeck die Bottroper Straße (Stadtteil Mitte) mit einem Tretroller überqueren. Gleichzeitig fuhr eine 70-jährige Autofahrerin aus Gladbeck auf der Bottroper Straße in Richtung Westen. In Höhe eines Lebensmittelmarktes stieß die Autofahrerin mit dem Jungen zusammen. Der 7-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus.

Bei dem Unfall entstand außerdem geringer Sachschaden.

