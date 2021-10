Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Montagvormittag (ca. 10:45 Uhr) beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Ford Mondeo an der Böckenhoffstraße. Ein Zeuge hatte als Verursacherfahrzeug einen grauen Renault Twingo mit Faltdach. Der Fahrer flüchtete in Richtung Hans-Böckler-Straße.

Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Nähere Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell