Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall im Einmüdungsbereich

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend, gegen 18:45 Uhr, wollte eine 42-jährige Autofahrerin aus Marl von der L522 nach links in die Auffahrt zur A43 abbiegen. Auf der L522 kam ihr eine 32-jährige Autofahrerin aus Marl entgegen. Die beiden Autos kollidierten im Bereich der Einmündung. Anschließend stießen sie gegen die Schutzplanken. Die beiden Fahrerinnen verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungswagen fuhren sie in Krankenhäuser.

Die Einmündung musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

