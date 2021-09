Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Oggersheim - Hausbrand

Ludwigshafen (ots)

Am 24.09.2021 kam es gegen 14:20h in der Speyerer Straße in Ludwigshafen-Oggersheim zu einem Hausbrand. Durch die Feuerwehr Ludwigshafen wurde das Feuer gelöscht. Während der Löscharbeiten musste die Speyerer Straße gesperrt werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Haus in der Ortsrandlage von Oggersheim ist derzeit nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

