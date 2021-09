Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Beindersheim (ots)

In der Zeit vom 22.09., 22:30 Uhr bis zum 23.09.2021, 06:15 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Schenkelstraße ein. Vermutlichen verschafften sich der oder die Täter über eine gekippte Balkontür Zutritt zu der Wohnung. Aus der Wohnung wurden ca. 300,- Euro Bargeld gestohlen.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Schenkelstraße gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Jetzt wo es abends früher dunkel, muss leider mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

-Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

-Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

-Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab.

-Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

-Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihr Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

-Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden. Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de .

