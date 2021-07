Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Ausbau und Diebstahl von mehrerer Katalysatoren

55768 Hoppstädten-Weiersbach, Saarstraße (ots)

In der Nacht vom 28.07.2021 auf den 29.07.2021 entwendeten bisher unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Autohauses in Hoppstädten-Weiersbach, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr, mehrere Katalysatoren an den dort abgestellten Fahrzeugen. Der Schaden dürfte sich auf ca. 1.100 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/991-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell