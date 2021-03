Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - BMW-Fahrzeuge aufgebrochen und Lenkräder gestohlen

Bad Laer (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht zu Freitag an mehreren Fahrzeugen der Marke BMW zu schaffen. In der Adlerstraße erlangten der oder die Täter zwischen 01 und 05 Uhr aus einem schwarzen BMW X4 xDrive das Lenkrad sowie das Navigationsgerät. In der Straße Goethering brachen sie in der Zeit von 23 bis 05.45 Uhr einen schwarzen BMW X1 xDrive auf und nahmen das Lenkrad mit. Am Meisenweg geriet zwischen 18 und 06.45 Uhr ein weißer BMW M135i ins Visier der Täter. Aus dem Auto stahlen sie das Lenkrad und das Navigationsgerät. In der Waldstraße erbeuteten sie aus einem blauen BMW 320d das Infotainmentsystem und das Lenkrad. Die Polizei in Dissen bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05421/921390 entgegengenommen.

