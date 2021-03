Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf/OT Wulften: Aubruch von Baucontainern

Bissendorf (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Donnerstag-und Freitagmorgen an der Belmer Straße drei Baucontainer aufgebrochen und zahlreiche hochwertige Baumaschinen und Werkzeuge entwendet. Im Zuge des Radwegebaus standen an der Ecke zum Plauweg zwei sowie in Höhe des Diekweges ein Container der ausführenden Straßenbaufirmen. Hinweise auf verdächtige Personen oder das Transportfahrzeug der Täter nimmt die Meller Polizei unter 05422/920600 entgegen.

