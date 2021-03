Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Versuchter Einbruch in Souterrainwohnung

Osnabrück (ots)

Eine Souterrainwohnung an der Schloßstraße, zwischen der Kolpingstraße und der Ritterstraße, geriet am Donnerstagmorgen ins Visier eines Einbrechers. Ein etwa 1,85m großer Unbekannter machte sich gegen 09.30 Uhr an einem "auf Kipp" stehenden Fenster zu schaffen, wurde dabei von der Bewohnerin überrascht und flüchtete. Der Täter trug ein helles Oberteil, war mit einer sogenannten Sturmhaube maskiert und hatte einen dunklen Rucksack dabei. Die Osnabrücker Polizei ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Telefonnummer 0541/327-2115 entgegen.

