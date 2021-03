Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Aufbruch eines Transporters

Bad Iburg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag ist in der Sebastian-Kneipp-Allee ein weißer Ford Transit Courier aufgebrochen worden. Der Täter schlug die Heckscheibe des unweit der Von-Wartenberg-Straße abgestellten Handwerkerfahrzeugs ein, öffnete die Hecktür und nahm von der Ladefläche ein Baustellenradio der Marke Makita mit. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Georgsmarienhütte in Verbindung zu setzen. Telefon: 05401-879500.

