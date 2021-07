Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trier-Tarforst: Unbekannter zerkratzt zwölf Pkw

Trier (ots)

Im Zusammenhang mit einer erneuten Serie von beschädigten Pkw ist die Polizei Trier auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Bereits am Donnerstag, 22. Juli 2021 waren in der Zeit zwischen 18.00 und 21.00 Uhr in der Tarforster Latomusstraße sowie der angrenzenden Clemens-Wenzeslaus-Straße insgesamt zwölf geparkte Autos mit einem spitzen Gegenstand an verschiedenen Fahrzeugteilen teils erheblich zerkratzt worden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte im fünfstelligen Bereich anzusiedeln sein. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Trier unter 0651-9779/5210 entgegen. Es wird derzeit jedoch nicht davon ausgegangen, dass die Taten im Zusammenhang mit der aktuellen Serie von zerstochenen Reifen im Stadtgebiet stehen.

