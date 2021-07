Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person auf der L147 zwischen Gusenburg und Grimburg

Hermeskeil (ots)

Am Dienstag, den 27.07.2021, um 14.00 Uhr verlor eine 18-jährige Fahranfängerin auf dem Weg von Gusenburg in Richtung Grimburg die Kontrolle über ihren Kleinwagen. Auf gerader Strecke kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung hinunter und kam dort zwischen den Bäumen zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Fahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Trier verbracht.

Die L 147 musste während des Rettungseinsatzes für eine halbe Stunde voll gesperrt werden.

Im Einsatz waren die FFW von Gusenburg, zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen der Rettungswache Hermeskeil, sowie die Polizei Hermeskeil.

