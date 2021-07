Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW zerkratzt

Morbach-Rapperath (ots)

Vermutlich absichtlich wurde ein PKW in der Straße "Zum Dhrontal" in Morbach-Rapperath im Zeitraum von 21. Juli, 23:30 Uhr bis 24. Juli, 17:30 Uhr zerkratzt. Der Geschädigte bemerkte, dass an seinem im Hof eines Privatgrundstücks geparkten weißen PKW der Marke Nissan ein Metallgestell an der Motorhaube lehnte. Durch den Kontakt des Metalls mit der Haube entstand ein Lackschaden im unteren dreistelligen Bereich. Dass das Gestell umgeweht oder ohne Fremdeinwirkung umgefallen ist, kann ausgeschlossen werden. Der Verursacher der Beschädigung ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die Angaben zu dem oder den Täter/n machen können, melden sich bitte bei der Polizei Morbach.

