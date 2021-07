Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Versuchter Einbruch

Wolfach (ots)

Nachdem Zeugen verdächtige Lichter aus dem Bereich der Beruflichen Schulen in der Ostlandstraße meldeten, gelang es Beamten des Polizeireviers Haslach einen 39-Jährigen in der Nähe festzustellen. Obwohl am Gebäude mehrere Hebelspuren an Türen festgestellt werden konnten, erbrachte eine Durchsuchung der Schule in der Nacht keine weiteren Erkenntnisse über einen möglichen Einbruch oder möglicherweise weitere Personen. Ein durch den Verdächtigen mitgeführtes Fahrrad wurde nach einer Überprüfung sichergesellt: das rund 1.600 Euro teure E-Bike stammte augenscheinlich aus einem Diebstahl Anfang des Monats in der Offenburger Nordstadt. Die weiteren Ermittlungen zu den nächtlichen Geschehnissen werden nun durch die Beamten des Polizeipostens Wolfach geführt.

/rs

