Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Gescheiterter Pkw-Aufbruchsversuch

Baden-Baden (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger machte sich im Laufe des Dienstagnachmittags an einem grünen Mini Cooper zu schaffen. Mit einem Hebelwerkzeug versuchte der Unbekannte den Kofferraum des in der Straße "Allee Citè" abgestellten Pkw gewaltsam zu öffnen, was ihm jedoch nicht gelang. Der gescheiterte Dieb machte sich schließlich ohne Beute aus dem Staub. Der am Mini Cooper entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

/as

