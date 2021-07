Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Vorfahrt missachtet

Durmersheim (ots)

Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro waren die Bilanz eines Unfalls am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Küferstraße / Malscher Straße. Gegen 16:10 Uhr war der 53 Jahre alte Fahrer eines Opel auf der Küferstraße in Richtung Malscher Straße unterwegs, als sich aus Richtung Neumalsch eine Hyundai-Lenkerin nähert. Offenbar im Glauben, dass die Hyundai-Fahrerin abbiegen wollte, befuhr der Opel-Lenker die Kreuzung, missachtete dadurch die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Hyundai-Fahrerin und ein Mitfahrer wurden dadurch leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und mussten im Anschluss abgeschleppt werden.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell