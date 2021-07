Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Motorrad entwendet, Zeugen gesucht

Nachdem ein 37-jähriger Motorradbesitzer seine knallrote Ducati am frühen Sonntagabend in der Straße "Am Läger" abgestellt hatte, war die Maschine gut eine Stunde später nicht mehr auffindbar. Der Eigentümer klapperte umliegende Abschleppunternehmen ab, was jedoch nicht zum gewünschten Erfolg führte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die Ducati mit einem Zeitwert von rund 20.000 Euro im Zeitraum zwischen 18:15 Uhr und 19:30 Uhr entwendet wurde. Auf der Maschine sind beidseitig und am Heck große Racing-Aufkleber mit der Nummer "216" angebracht. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Verbleib der auffällig roten Ducati geben können, sollen sich mit den Ermittlern der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0781 21-2820 in Verbindung zu setzten.

