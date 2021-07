Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - In Gewahrsam genommen

Baden-Baden (ots)

Wegen seines übermäßigen Alkoholkonsums, musste am Dienstagabend ein 30-Jähriger in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Gegen 17:30 Uhr waren Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in der Rheinstraße im Einsatz, weil der Mann offenbar zuvor auf der Straße umherlief und Passanten belästigte. Weil er sich nicht mehr selbst auf den Beinen halten konnte und weiter nicht zu beruhigen war, wurde er nach einer ärztlichen Untersuchung in Gewahrsam genommen.

/rs

