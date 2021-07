Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti

Morbach-Heinzerath (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 25.07.2021, 18 Uhr bis 26.07.2021, 5 Uhr, die Scheiben der beiden Bushaltestellen in der Petrusstraße in Heinzerath. Auf die Scheiben wurde mehrfach mit schwarzer Farbe das Wort "Secret" aufgebracht. Laut Anwohnern seien die Bushaltestellen auch regelmäßige Treffpunkte von ortsansässigen Jugendlichen, wobei nicht feststeht, ob diese mit den Sachbeschädigungen im Zusammenhang stehen. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen im mittleren bis hohen dreistelligen Bereich liegen.

Die Polizeiinspektion Morbach bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Morbach

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell