Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Morbach (ots)

Am gestrigen Tag beschädigte der bisher unbekannte Unfallverursacher in der Zeit von 14 bis 14.30 Uhr einen geparkten roten Pkw Dacia. Der Pkw war in einem Feldweg oberhalb der Zufahrt zum Freizeitgelände "Ortelsbruch" zum Parken abgestellt und stand unweit der dortigen Landesstraße. Der Verursacher beschädigte möglicherweise beim Parken oder Wenden den rechten Außenspiegel des geparkten Pkw. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen unteren dreistelligen Betrag.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Verkehrsunfalles. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Morbach.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell