Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht in Urmersbach

CochemCochem (ots)

Am Freitag, 20.11.2020, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr, befuhr ein Fahrzeug die Hauptstraße in Urmersbach. Der Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Wenden diverse Begrenzungssteine und die Wand der Garage eines Anwesens in der Hauptstraße. Der Fahrzeugführer verließ daraufhin die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Cochem zu wenden.

