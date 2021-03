Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Diebstahl aus PKW in Worms-Herrnsheim

Worms Herrnsheim, Bacchusstraße (ots)

In der Bacchusstraße in Worms-Herrnsheim wurde in der Nacht von Freitag, 12.03.2021, auf Samstag, 13.03.2021, das Seitenfenster und das Dreiecksfenster eines PKW durch unbekannte Täter eingeschlagen. Der PKW war in einer privaten Hofeinfahrt abgestellt. Aus dem PKW wurde eine Arbeitsjacke entwendet. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 1100 Euro. Weitere angegangene bzw. beschädigte Fahrzeuge konnten in der näheren Umgebung nicht festgestellt werden.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Worms entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell