Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zeugen nach Supermarkt-Überfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitagabend im Bereich der Ewaldstraße unterwegs waren und Hinweise auf einen tatverdächtigen Räuber machen können. Gegen 20.20 Uhr kam ein unbekannter Mann in den Supermarkt auf der Ewaldstraße, ging zur Kasse und bedrohte dort die Kassiererin mit einem Messer. Dabei verlangte er Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchtete der Täter - mit der Beute - durch den Haupteingang vermutlich in Richtung Herner Straße. Die Kassierin blieb unverletzt. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 40 Jahre alt, ca. 1,80m groß und kräftig (leichter Bauchansatz), bekleidet mit einer dunklen Jeanshose, einer dunklen "Bomberjacke" und einer Sturmhaube, bei der nur die dunklen Augen sichtbar waren. Der Täter trug demnach schwarze Lederhandschuhe. Er sprach mit tiefer Stimme und Akzent. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell