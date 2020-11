Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fremder Mann in Gärten

Fahrrad bleibt zurück

GronauGronau (ots)

Durch verdächtige Geräusche, anschlagende Hunde und durch Bewegungsmelder eingeschaltetes Licht sind mehrere Zeugen am Dienstag, gegen 01.00 Uhr auf eine Person aufmerksam geworden. Der Mann, der einen Bolzenschneider und einen Rucksack bei sich trug, war in verschiedenen Gärten im Wohngebiet Selkerstraße/Spechtholtstraße/Schuchardstraße gesehen worden. Er trug eine Tarnjacke mit Fellkragen und einem Emblem auf dem linken Oberarm sowie dunkle Sportschuhe mit heller Sohle und weißen Streifen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei auch Zeugen, die Angaben zu einem aufgefundenen Fahrrad machen können. Es handelt sich dabei um ein weiß/silberfarbenes Trekkingrad des Herstellers Bocas mit der Bezeichnung Primus SL. Hinweis bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

