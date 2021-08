Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Pkw auf Baumarkt-Parkplatz

Bad Segeberg (ots)

Montagabend (23.08.2021) ist es auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Niendorfer Straße in Norderstedt zum Einbruch in einen Fiat gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zerstörten Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür des Pkws und entwendeten eine schwarze Leder-Handtasche.

Die Tatzeit liegt zwischen 18:45 und 19:05 Uhr. Der betroffene Pkw hatte im Bereich des Haupteinganges geparkt.

Da der Diebsstahl während der Geschäftszeiten stattgefunden hat, hoffen die Ermittler der Kriminalpolizei Norderstedt auf sachdienliche Zeugenhinweise unter 040 528060.

