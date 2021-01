Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Wohnungseinbrecher am Ahauser Damm

Gescher (ots)

Schmuck und Uhren hat ein Einbrecher am Montag in Gescher erbeutet. Der Unbekannte drang gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Ahauser Damm ein. Im Inneren durchwühlte der Täter die Räume. Die Flucht zu Fuß in Richtung Kreisstraße 34 beobachtete ein Zeuge und beschrieb den Mann wie folgt: circa 1,80 Meter groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer grauen gemusterten Jacke. Bei der Flucht führte er eine orangene Sackkarre mit, die er kurze Zeit später in Harwick, nähe einer Zufahrt zu einem Campingwohnpark zurückließ. Das Geschehen ereignete sich zwischen 10.15 und 11.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell