POL-WHV: "Gutes Licht! Gute Fahrt! Beleuchtungskontrollen in der PI Wilhelmshaven/Friesland führten zur Feststellung von 118 Verstößen! (mit Bildern)

Wilhelmshaven.varel.Jever (ots)

Wenn die Tage kürzer werden und die Dämmerung früher einsetzt, ist gute Sicht im Straßenverkehr besonders wichtig. Aus diesem Grund führt die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland regelmäßig Beleuchtungsüberprüfungen an Kraftfahrzeugen und Fahrrädern durch. So auch an diesem Mittwoch und Donnerstag. In den Morgen- und Abendstunden kontrollierten Beamte der Einsatz- und Streifendienste Jever, Varel und Wilhelmshaven sowie der Verfügungseinheit im Rahmen von mobilen als auch stationäre Kontrollen zahlreiche Verkehrsteilnehmer, bei denen insgesamt 118 Verstöße festgestellt wurden. "Gutes Licht ist nicht nur für die Fahrer wichtig. Auch die Verkehrssicherheit von Fußgängern und Radfahrern wird dadurch verbessert". "Das Motto: "Licht kann Leben retten!" gilt gerade in der dunklen Jahreszeit" betont Dominik Tjaden von der Polizeiinspektion Wilhelmshaven /Friesland und ergänzt, dass viele Verkehrsunfälle durch das "Nicht gesehen werden!" geschehen. Fußgänger und Radfahrer sollten sich in den dunklen Monaten durch das Tragen von heller Kleidung und reflektierenden Materialien für andere Verkehrsteilnehmer besser erkennbar machen. Personen, die mit Jacken, Westen oder Armbinden aus reflektierenden Materialien ausgestattet sind, werden in der Dämmerung von Autofahrern deutlich früher wahrgenommen, als dunkel gekleidete Verkehrsteilnehmer. Tipp: Überprüfen Sie vor jedem Fahrbeginn die Beleuchtung an Ihrem Fahrzeug. Viele Kfz-Werkstätten führen bis Ende Oktober einen kostenlosen Lichtest an Ihrem Fahrzeug durch. "Auch die Eltern können viel für die Sicherheit ihrer Kinder tun" so Tjaden. "Achten Sie darauf, dass sich ihre Kinder mit einem funktionstüchtigen Fahrrad auf den Weg machen und dabei deutlich sichtbar sind.

