Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberische Erpressung in Spielhalle in der Peterstraße - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag, den 29.10.2021, betrat eine bislang unbekannte männliche Person gegen 00.28 Uhr eine Spielothek in der Peterstraße und forderte gegenüber dem Mitarbeiter der Spielothek unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Nach dem Erhalt verließ der Täter die Spielhalle und flüchtete über die Peterstraße in unbekannte Richtung. Der Fahndungsmaßnahmen nach dem dunkel gekleideten Täter, der eine Größe von ca. 1,60 bis 1,70 m und eine kräftige Statur aufweisen soll, verliefen negativ. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

