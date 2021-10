Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit drei tödlich verletzten Beteiligten auf der B 210, 26441 Jever

Wilhelmshaven (ots)

Am 28.10.2021, um 15:50 Uhr, kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der B 210 zwischen den Anschlussstellen Jever-Ost und Jever-Mitte. Ein 56-jähriger Pkw Fahrer befuhr die B 210 in Fahrtrichtung Wittmund. An der genannten Unfallstelle setzte der Pkw Fahrer verbotswidrig zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lkw´s an. Dabei überfuhr der Pkw zwei durchgezogene Linien. Während des Überholvorganges stieß der Pkw seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw samt Anhänger zusammen. Dabei wurde der Reifen des Lkw´s beschädigt, sodass der Lkw in den Gegenverkehr geriet und mit dem zuvor vom Pkw überholten Lkw frontal kollidierte. Vor Ort verstarben insgesamt drei Insassen (männlich, 48,18,52 Jahre) der beiden beteiligten Lkw´s. Der Pkw-Fahrer und ein Beifahrer von einem Lkw (männlich, 18 Jahre) wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Bergungsarbeiten der beteiligten Fahrzeuge dauern momentan noch an. Die B 210 ist momentan noch vollgesperrt.

