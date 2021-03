Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vier Leichtverletzte bei Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen - Sachschaden ca. 10.000 Euro

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Montag um 16.15 Uhr an der Einmündung B 39/Lochbergstraße wurden alle vier Beteiligten leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Ein 31-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw war auf der B 39 von Kirchardt in Richtung Sinsheim unterwegs und fuhr auf den BMW eines 19-Jährigen auf, der wegen Gegenverkehr hatte anhalten müssen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf einen davorstehenden Renault einer 44-Jährigen und dieser weiter gegen einen Ford einer 54-jährigen Fahrerin geschoben.

