POL-WHV: IM ALTER SICHER LEBEN | GEMEINSAM - FÜREINANDER!" - Startschuss der gemeinsamen Kampagne der in Wilhelmshaven und im Landkreis Friesland (mit Videos)

Wilhelmshaven. Landkreis Friesland (ots)

Der Startschuss ist gefallen: Am heutigen Nachmittag fand die Auftaktveranstaltung der Kampagne "IM ALTER SICHER LEBEN | GEMEINSAM - FÜREINANDER!" im Theater am Dannhalm in Jever statt. Viel zu oft geschehen in der Stadt Wilhelmshaven und im Landkreis Friesland Straftaten zum Nachteil lebenserfahrener Menschen. Dabei lassen sich die Kriminellen immer wieder etwas Neues einfallen und schrecken auch nicht davor zurück, die schon an sich belastende Situation der Corona-Pandemie für ihre Zwecke auszunutzen. Mit der Kampagne wollen die Stadt Wilhelmshaven, der Landkreis Friesland mit seinen drei Städten und den fünf Gemeinden, die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland sowie die weiteren Netzwerkpartner, d.h. dem Verein zur Förderung kommunaler Prävention in Wilhelmshaven (VKP) und den Präventionsräten Friesland und Wangerland, gemeinsam einen neuen Weg gehen. Sie lassen sämtlichen Menschen im Zuständigkeitsbereich, die das 70. Lebensjahr vollendet haben, ein umfangreiches Informationspaket zukommen. Mit Unterstützung der GPS Wilhelmshaven wurden rund 27.000 Umschläge gepackt, wobei sich die Postsendungen bereits Ende dieser Woche auf den Weg machen. Die Finanzierung dieser groß angelegten Präventionsaktion wird dabei durch den Landkreis, der Stadt Wilhelmshaven, dem VKP und den Präventionsräten Friesland und Wangerland gewährleistet. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung richteten sich Carsten Feist, Oberbürgermeister der Stadt Wilhelmshaven, Silke Vogelbusch, 1. Kreisrätin des Landkreises Friesland, Heiko von Deetzen, Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, sowie Holger Barkowsky, Vorsitzender des VKP, mit Wortbeiträgen an Vertreterinnen und Vertreter der Städte und Gemeinden, Medienvertreterinnen und -vertreter sowie Angehörige der Präventionsräte und der Polizei. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Kampagne sind außerdem mit Betroffenen gedrehte Videobeiträge, die fortan in den nächsten Wochen auf den Internetseiten sowie auf den Social-Medien Plattformen der Stadt Wilhelmshaven, des Landkreises, der Polizeidirektion und der Polizeiinspektion zur Verfügung gestellt werden. Einige der Darstellerinnen und Darsteller nahmen ebenfalls an der Auftaktveranstaltung teil. Sie sahen mit den Anwesenden zwei Videos, in denen sie als Betroffene von dem betrügerischen und perfiden Vorgehen berichteten, das ihnen widerfahren ist, ihre Gedanken und Gefühle äußerten, aber auch Präventionstipps geben. -- Das Imagevideo sowie die ersten Beiträge von zwei Betroffenen erhalten Sie unter folgendem Link: https://kombox.kdo.de/lk_friesland/index.php/s/efdKTb9wzyaX56b Die Dateien sind dort sieben Tage abrufbar.

