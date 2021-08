Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 15-Jähriger aus Groß-Buchholz vermisst - wer hat Erich Johannes K. gesehen?

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover sucht seit dem 08.08.2021 nach dem 15 Jahre alten Erich Johannes K. und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Der Jugendliche war zuletzt an seiner Wohnanschrift im hannoverschen Stadtteil Groß-Buchholz gesehen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats (PK) Hannover-Südstadt verließ der Jugendliche die elterliche Wohnung in Groß-Buchholz am Sonntagnachmittag gegen 15:00 Uhr in unbekannte Richtung. Circa eine Stunde später meldeten die Eltern sich bei der Polizei, da sie sich um ihren Sohn sorgten.

Da eine Eigengefährdung bei dem Vermissten nicht ausgeschlossen werden konnte, leitete die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Dabei waren neben mehrere Streifenwagen, ein Polizeihubschrauber und ein Personenspürhund (sog. Mantrailer) im Einsatz. Bislang führte die Fahndung nicht zum Antreffen des 15-Jährigen, weshalb die Polizei nun mit zwei Fotos in der Öffentlichkeit nach dem Jugendlichen sucht.

Der Vermisste ist ca. 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur und dunkelblondes Haar. Zur Zeit des Verschwindens war er mit einem weißen T-Shirt, einer blauen Polojacke und einer beigen Bermudashorts bekleidet.

Zeugen, die Angaben zum möglichen Aufenthalt von Erich Johannes K. geben können, werden gebeten, sich beim PK Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3217 zu melden. /ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell