Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrzeug mit Farbe beschmiert

Longkamp (ots)

In der Nacht vom 08.05. zum 09.05. wurde in der Bernkasteler Straße in Longkamp ein Pkw, schwarzer Audi A3, mit grauer Farbe beschmiert. Die Farbe wurde nahezu über das gesamte Fahrzeug verteilt. Der Schaden beläuft sich mindestens auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues (06531-95270) erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell