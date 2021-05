Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Illegale Abfallentsorgung

Platten (ots)

Auf den beiden Parkplätzen an der B50 zwischen Platten und Zeltingen-Rachtig wurden am Samstag, 08.05.2021, in den dortigen Mülleimern Bauschutt, Elektroteile und sonstige illegale Abfälle aufgefunden. Hinweise werden an die Polizei Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.

