Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bietingen, B 34, Lkr. Konstanz) Autofahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt (11.08.2021)

Bietingen, B 34, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einem Auffahrunfall, der am frühen Mittwochabend auf der Bundesstraße 34 im Bereich der Abzweigung Hohackerstraße bei Bietingen passiert ist, hat sich ein 45-jähriger Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 17.20 Uhr in einem mit mehreren Personen besetzten Renault - vom Grenzübergang Thayngen kommend - auf der B 34 in Richtung Autobahnanschlussstelle A 81 unterwegs und musste wegen einer an der Abzweigung Hohackerstraße auf "Gelb" wechselnden Ampel anhalten. Eine nachfolgende 65-jährige BMW-Fahrerin reagierte zu spät und fuhr mit ihrem Wagen in das Heck des haltenden Renaults. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Renaults leicht verletzt. Eintreffende Rettungskräfte brachten den 45-Jährigen zur weiteren Behandlung in die Singener Klinik. An den beiden beteiligten Autos entstand rund 9000 Euro Sachschaden. Die Fahrzeuge blieben bedingt fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell