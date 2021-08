Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Windegg, B 14, Lkr. Konstanz) Jugendlicher Fahrer eines Kraftrades bei Sturz verletzt (11.08.2021)

Stockach-Windegg, B 14, Lkr. Konstanz (ots)

Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades hat sich am späten Mittwochabend bei einem Sturz auf der Bundesstraße 14, direkt am Ortseingang Windegg nicht unerhebliche Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche und ein Freund waren gegen 23.20 Uhr mit ihren Leichtkrafträdern auf der B 14 südlich in Richtung Stockach unterwegs. Am Ortseingang von Windegg kam der 16-Jährige - vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers - mit seiner 125er Yamaha nach rechts von der Straße ab, fuhr über einen Grünstreifen und schanzte mit seinem Leichtkraftrad noch über eine Böschung. Nach einem folgenden Sturz wieder zurück auf die Fahrbahn rutschte der 16-Jährige von der Straße auf ein angrenzendes Wiesenstück und blieb verletzt liegen. Nach einer Erstbehandlung durch die eintreffenden Rettungskräfte wurde der Jugendliche mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung sowie wegen verschiedenen Schürf- und Prellwunden zur weiteren Behandlung in das Klinikum Singen gebracht. An der Yamaha entstand bei dem Unfall wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die verständigte Mutter des 16-Jährigen kümmerte sich später um den Abtransport des beschädigten Leichtkraftrades.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell