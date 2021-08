Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Dieb knackt Vorhängeschlösser im Keller

Schwenningen (ots)

In der Rottweiler Straße hat in der Nacht zum Donnerstag ein unbekannter Dieb sein Unwesen in dem Keller eines Mehrfamilienhauses getrieben. Über eine nicht verschlossene Hauseingangstüre gelangte er in den Keller des Hauses, in dem sich mehrere Gitterabteile als Abstellräume befanden, die mit Vorhängeschlössern gesichert sind. Zwei Schlösser knackte der Unbekannte und schaute sich offenbar nach Stehlenswertem um. Aus einem Abstellraum klaute der Dieb schließlich einen älteren Flachbildschirmfernseher der Marke Samsung. Die Schadenshöhe ist gering.

