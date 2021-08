Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen, Lkrs. TUT) Diebe brechen in Bürogebäude ein - Zeugen gesucht (11.08.2021)

Wurmlingen (ots)

In der Daimlerstraße sind von Dienstag auf Mittwoch Diebe in eine Holzhandlung eingebrochen. Dort haben die Unbekannten mehrere Räume durchsucht und Bargeld gestohlen. Den ungebetenen Zutritt zu der Firma verschafften sich die Einbrecher nachts zwischen 3 und 4 Uhr, indem sie ein Fenster aufbrachen. Sie durchwühlten sämtliche Büroräume, den Kassenraum sowie die Registratur des Betriebs. Letztendlich fielen ihnen mehrere Hundert Euro Bargeld in die Hände. Ob noch weitere Gegenstände fehlen, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Ebenso der Schaden, den die Einbrecher anrichteten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie geht davon aus, dass mindestens zwei Täter am Werk waren. Hinweise zum Einbruch nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Telefon 07461 941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell