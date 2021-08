Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler, Lkrs. VS) Audi kracht ins Audi-Heck

Mönchweiler (ots)

Ein Fahrer eines Audi-Sportcoupe ist am Mittwochabend zwischen Mönchweiler und Königsfeld einer Markenkollegin ins Heck geprallt. Der 53-Jährige im Coupé passte an der Einmündung zur Freibadzufahrt einen kurzen Moment nicht auf und bemerkte zu spät, dass die 52-Jährige in ihrem Q5-Geländewagen vor ihm verkehrsbedingt anhalten musste. Den Schaden an den beiden Audis schätzt die Polizei auf 8000 Euro. Bei dem Unfall gab es keine Verletzte.

