Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0711 --Diebe nehmen Supermarktmitarbeiter auf Motorhaube mit--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, Emil-von-Behring-Straße Zeit: 26.10.2020, 11:45 Uhr

Am Montag stahl ein Diebes-Duo Lebensmittel aus einem Discounter in Bremen Hemelingen. Als die unbekannten Täter mit dem Auto flüchteten, stellte sich ihnen ein 32 Jahre alter Supermarktmitarbeiter in den Weg, der auf der Motorhaube landete. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 11:45 Uhr bemerkte eine 74-Jahre alte Kundin in einem Discounter in der Emil-von-Behring-Straße eine Frau, die ihre Einkaufstaschen mit Ware vollmachte und diese an der Kasse vorbei an ihren Komplizen reichte. Die Kundin informierte daraufhin einen Mitarbeiter, der den unbekannten Tätern bis nach draußen zu ihrem Wagen folgte. Um das Duo an der Flucht zu hindern, stellte sich der 32-jährige Verkäufer vor den blauen Kleinwagen. Im weiteren Verlauf legte der Fahrer den Vorwärtsgang ein und gab Gas, dabei landete der Mitarbeiter auf der Motorhaube. Circa zehn Meter fuhr er so über den Parkplatz auf dem Auto mit. Bei einer Linkskurve fiel der Verkäufer vom Fahrzeug, landete auf beiden Beinen und blieb unverletzt. Das Diebes-Duo flüchtete in Richtung Stresemannstraße.

Der Mann soll etwa 40 Jahr alt gewesen sein, seine blonden Haare trug er vorne kurz hinten lang.

Die Frau wird etwas jünger geschätzt, auf circa 35 Jahre, sie hatte dunkle, schulterlange Haare und trug eine olivfarbene Jacke.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Die Polizei rät: Wenn Sie Zeuge einer Straftat werden, begeben Sie sich nicht selbst und andere in Gefahr. Rufen Sie unmittelbar die Polizei über 110. Merken Sie sich, wie Verdächtige aussehen, wohin sie gehen, welche Fahrzeuge sie benutzen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Jagoda Matic

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell