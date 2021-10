Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall in Vorhalle - Zwei leicht verletzte Autofahrerinnen

Bild-Infos

Download

Hagen-Vorhalle (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Vorhalle wurden am Donnerstagmorgen (14.10.2021) zwei Autofahrerinnen leicht verletzt. Gegen 06.50 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau mit ihrem grauen Fiat die Weststraße in Fahrtrichtung Wetter. Eine 71-jährige Hagenerin kam mit ihrem Seat aus Richtung Wetter und wollte im Bereich der Einmündung zur Nöhstraße nach links abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei verletzten sich beide Autofahrerinnen leicht und mussten vom Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. Sowohl der Fiat als auch der Seat wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wir insgesamt auf circa 7.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten Teile der Weststraße und der Nöhstraße gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell