POL-AC: Nach tätlichem Übergriff in einem Linienbus und Widerstand - Polizei nimmt alkoholisierte Maskenverweigerin in Gewahrsam

Gestern Nachmittag (11.03.2021) gegen 15.30 Uhr griff eine 54- jährige Frau eine Mitfahrerin in der Linie 2 an, nachdem diese sie auf die Maskentragepflicht in Bussen hingewiesen hatte. Als Reaktion beleidigte die 54- Jährige die Hinweisgeberin, trat sie, packte sie an den Haaren und riss ihr grob die Maske vom Gesicht. Die 31- jährige Geschädigte wurde dabei leicht verletzt. Die gerufenen Polizisten konnten die aggressive und offensichtlich angetrunkene Tatverdächtige dann an der Bushaltestelle "Hüttenstraße" im Bus antreffen und hinausführen. Draußen versucht die Frau auch die Beamten zu schlagen und zu treten, beleidigte sie mehrfach und spuckte unentwegt in ihre Richtung. Zum Schutz der Polizisten und Unbeteiligter musste ihr ein Spuckschutz angezogen werden. Nur unter weiterem Widerstand konnte die Frau ins polizeiliche Gewahrsam gebracht werden, wo sie auf Anordnung einer Richterin bis zu ihrer Ausnüchterung verblieb. Die 54- jährige Aachenerin muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung verantworten. (pw)

