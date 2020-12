Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Nörten-Hardenberg - Kennzeichen des Verursachers durch Zeugin notiert

NortheimNortheim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Stiftstraße; Mittwoch, 09.12.2020, 11:50 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (TH) Am Mittwochmittag gegen 11:50 Uhr ist es in der Stiftstraße in Nörten-Hardenberg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Einparken den geparkten Pkw einer 20-jähr. Geschädigten aus der Gemeinde Bovenden.

Der Unfallverursacher wurde durch eine 39-jähr. Zeugin aus Nörten-Hardenberg dabei beobachtet, wie dieser aus dem Fahrzeug ausstieg, den entstandenen Schaden begutachtete und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die 20-jähr. Geschädigte wurde durch die Zeugin auf den Unfall hingewiesen und erstattete umgehend Strafanzeige bei der Polizeistation Nörten-Hardenberg. Durch die Zeugin konnte das Kennzeichen des unfallverursachenden Pkw notiert werden; die Ermittlungen zum Unfallfahrer dauern an. An dem Pkw der Geschädigten entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden i. H. v. ca. 1000,--- Euro.

"Bürgerinnen und Bürger, die zukünftig ebenfalls Zeugen von Verkehrsunfallfluchten werden, sollten sich das Kennzeichen des Unfallverursachers notieren und die örtliche Polizeidienststelle unverzüglich in Kenntnis setzen. Durch Hinweise aus der Bevölkerung konnten schon eine Vielzahl von Verkehrsunfallfluchten aufgeklärt und den Geschädigten die Durchsetzung ihrer Rechtsansprüche gesichert werden", sagte Lukas Theinl, Pressesprecher der Polizeiinspektion Northeim.

