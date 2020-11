Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Scharenstetten/Dornstadt/Munderkingen - Unfallverursacher flüchten

Nach mehreren Unfallfluchten zum Teil mit hohem Sachschaden in der Region sucht die Polizei Zeugen.

Ein nicht bekanntes Fahrzeug prallte am Mittwochmorgen auf dem Autobahnparkplatz an der A8 bei Scharenstetten gegen einen parkenden Sattelzug. Kurz nach 5 Uhr wurde der 48-jährige Fahrer aus dem Schlaf gerissen. Als er nachschaute, war der Verursacher bereits davon gefahren. Zurück blieb ein Schaden am Auflieger in Höhe von rund 1.500 Euro. Der Unfallverursacher dürfte ebenfalls mit einem Lkw unterwegs gewesen sein.

Zwischen Dienstag 19.30 Uhr und Mittwoch 7.45 Uhr parkte ein Mercedes in der Neue Straße in Dornstadt. Ein unbekannter Fahrzeuglenker fuhr rückwärts mit seinem Fahrzeug gegen das geparkte Auto. Der Kombi wurde dabei so stark beschädigt, dass die Polizei den Schaden auf etwa 2.500 Euro schätzt. Der unbekannte Fahrer kümmerte sich nicht um den Schaden und setzte seine Fahrt fort.

Am Mittwoch stand in Munderkingen ein BMW auf einem Parkplatz in der Stöcklenstraße. Zwischen 13 und 13.30 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer gegen das geparkte Auto. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und flüchtete. Ein Schaden von etwa 1.000 Euro blieb zurück. Der Polizeiposten Munderkingen (Tel. 07393/91560) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Unfallverursachern geben können.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

