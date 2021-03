Polizei Aachen

POL-AC: Betrüger am Telefon - Falsche Mitarbeiter der Stadtverwaltung melden sich an

Aachen / StädteRegion (ots)

Aktuell geben sich Betrüger am Telefon als Mitarbeiter der Stadtverwaltungen aus. Diese bieten am Draht Beratungstermine zum Thema "Impfen" in den eigenen vier Wänden an. Mit dieser Masche versuchen die Täter vor allem ältere Menschen zu täuschen und Einlass in deren Wohnungen zu bekommen.

Solch ein Beratungsangebot gibt es jedoch gar nicht.

Bislang reagierten die Betroffenen richtig, gingen nicht auf die Anrufe ein und informierten sofort die Polizei. (fp)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell