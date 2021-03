Polizei Aachen

POL-AC: Festnahme nach Einbruch im "Schöffenhaus"

Aachen (ots)

Heute Morgen (11.03.2021, 4.30 Uhr) nahmen Polizisten einen Einbrecher auf frischer Tat im "Schöffenhaus" an der Forster Linde fest. Eine Zeugin hörte das Klirren einer Scheibe und beobachtete, wie eine Person in das Gebäude einstieg. Sie informierte die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen anrückte. Die Beamten umstellten das Gebäude und nahmen den 24- jährigen Tatverdächtigen, der sich hinter einem Kühlschrank versteckt hatte, vorläufig fest. Die Polizisten stellten einen Rucksack mit Einbruchswerkzeug sicher. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen Diebstahl in einem besonders schweren Fall verantworten.

