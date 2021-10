Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Rasentrimmer bei Durchsuchung sichergestellt - Eigentümer gesucht (mit Bild)

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen wurde in der vergangenen Woche in einer Wohnung im Wilhelmshavener Stadtgebiet ein Elektro-Rasentrimmer der Marke Wolf aufgefunden, bei dem der Verdacht besteht, dass es sich dabei um Diebesgut handeln könnte. Im Rahmen der Ermittlungen konnte eine Zuordnung bislang nicht erfolgen, so dass die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung bittet: Wer sein Eigentum wiedererkennt oder weitere sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell