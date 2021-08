Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Osten (ots)

Zwischen Mittwoch, 21.07.2021 und Mittwoch, 11.08.2021, 16:13 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Lippestraße ein. Die Täter gelangten über die Wohnungstür in die Wohnung. Zu möglichem Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (Kap)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell